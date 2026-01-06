CONSIGLIO REGIONALE. RIUNIONE DEL CENTRO DESTRA PER SCEGLIERE I MEMBRI DELLE COMMISSIONI

E’ convocata per mercoledi’ 7 Gennaio, a partire dalle 18:00, a Napoli, la riunione dei 18 consiglieri regionali dei partiti e movimenti di Centro Destra, che hanno sostenuto la candidatura a Presidente di Edmondo Cirielli. L’incontro, che si terrà dopo la riunione dei Capigruppo, in programma alle 14:00, servirà a stabilire un criterio unico per la indicazione dei componenti delle Commissioni Permanenti, all’interno del Consiglio Regionale. Rinviata, almeno per il momento, la discussione per la Presidenza delle Commissioni Speciali che saranno costituite solo ed esclusivamente dopo l’approvazione del bilancio di Previsione 2026.

Share on: WhatsApp