SAN CIPRIANO PICENTINO. PREMIATI GLI STUDENTI MERITEVOLI DEL TERRITORIO

Ieri sera, presso il Politeama di San Cipriano Picentino, si è svolta la cerimonia di consegna del Premo al Merito dedicati ai ragazzi che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 2024–2025 con una votazione alta.

Un momento significativo per la nostra comunità, volto a valorizzare l’impegno, la costanza e i risultati raggiunti dai nostri giovani, che rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro del territorio.

A tutti i diplomati premiati va il nostro più sentito plauso e l’augurio di un percorso ricco di soddisfazioni personali e professionali.

Ecco i nomi dei premiati: Peluso Mattia, Asia De Rosa, Ivan Vitolo, Graziano Morena, Landi Aurora, Serena Pizzo e Francesca Vitolo.

Inoltre è stato proiettato il cortometraggio ” Oltre i grattacieli la Capitale” frutto del corso di cinematografia organizzato dal Comune di San Cipriano Picentino con la direzione di Valentina Galdi e sono stati consegnati gli attestati di partecipazione. Corto che pubblicheremo prossimamente sulle nostre pagini istituzionali.

Grazie alla Banda di musica di San Cipriano Picentino che ha allietato la serata.