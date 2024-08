RENZI-DE LUCA, A SETTEMBRE L’INCONTRO ? IN ITALIA VIVA, INTANTO, LE FIRME PER IL CONGRESSO SU CAMPO LARGO

Non c’è ancora la data ufficiale ma l’incontro, a Napoli, tra Matteo Renzi e Vincenzo De Luca dovrebbe tenersi nella prima metà del mese di Settembre. Il confronto, organizzato già ad Agosto per discutere della Autonomia Differenziata, fu rinviato per i fatti delle Vele di Scampia, ma, adesso, sembra che tutto sia pronto per la manifestazione che sarà, per Italia Viva, anche l’inizio della campagna elettorale per le Regionali in Campania.

Intanto, a Roma, sono arrivate a 300 le firme raccolte tra dirigenti di Italia Viva in tutto il Paese per chiedere a Renzi di convocare un congresso nazionale straordinario, prima di accettare l’ipotesi di entrare, a tutti gli effetti, all’interno del Campo Largo con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e l’Alleanza Verdi Sinistra.