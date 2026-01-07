RIUNIONE DEL GRUPPO PD IN CONSIGLIO REGIONALE: FUMATA NERA SULLE COMMISSIONI

Non ci sono ancora i nomi del Partito Democratico per la Presidenza delle Commissioni Permanenti in Consiglio Regionale. L’incontro, che si è tenuto ieri a Napoli, coordinato dal Capogruppo Maurizio Petracca, non ha chiarito le scelte che il Pd dovrà effettuare, nei prossimi giorni, per individuare i tre nomi che spettano al Partito Democratico per la Presidenza delle Commissioni. Tutto, almeno in apparenza, in alto mare ma le prossime ore saranno decisive per stabilire i criteri di scelta: al Pd, quasi certamente, toccheranno le Presidenze delle Commissioni Bilancio e Sanità, che rappresentano il cuore pulsante dell’amministrazione regionale in Consiglio.

