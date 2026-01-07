IL PRESIDENTE FICO: “BILANCIO DELLA REGIONE, PARTIAMO DAI BISOGNI DI CHI VIVE AI MARGINI”

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico interviene, tramite i suoi canali social, sul delicato tema del Bilancio della Regione, lasciando intendere di voler individuare risorse da destinare alle persone ed alle famiglie bisognose. Una apertura ad un nuovo reddito di cittadinanza regionale ?

“Tra le deleghe che ho mantenuto” scrive Roberto Fico, ” c’è quella al bilancio. È una scelta dettata dal senso di responsabilità che questo momento richiede, in una fase delicata in cui la Regione opera in esercizio provvisorio.

Dietro ad ogni scelta economica ci sono servizi, diritti e opportunità da garantire.

In queste ore stiamo portando avanti un lavoro in stretta collaborazione con gli uffici, che ringrazio, per pianificare l’uso delle risorse pubbliche da impiegare nel modo più efficace e giusto possibile.

Ci sono tante cose da fare e per farle serve una seria programmazione, serve dare risposte ai cittadini, non lasciare sole le persone e riportare dentro la società chi oggi vive ai margini.

Ed è da qui che siamo partiti, con dedizione e coraggio.”