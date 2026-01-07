CONSIGLIO REGIONALE CONVOCATO PER IL 21 GENNAIO A PARTIRE DALLE 11:00

E’ stata fissata la data per la seconda riunione del Consiglio Regionale della Campania: 21 Gennaio a partire dalle 11:00. Lo ha stabilito la riunione dei Capigruppo in Regione Campania che ha approvato anche l’ordine del giorno che prevede la presentazione della Giunta Regionale da parte del Presidente Roberto ed il dibattito tra i diversi gruppi all’interno del Consiglio Regionale. Il Presidente del Consiglio Massimiliano Manfredi, ora, procederà alla comunicazione ufficiale a tutti i Consiglieri Regionali per la convocazione del 21 Gennaio.