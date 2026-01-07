COMUNE DI SARNO. DELIBERATA LA CITTADINANZA ONORARIA PER NINO D’ANGELO

Attraverso il suo brano, dedicato a quella immane tragedia, Nino D’Angelo è riuscito a trasformare il ricordo in un’emozione condivisa, dando voce al dolore, ma anche alla speranza e alla resilienza. Con questo gesto istituzionale intendiamo ribadire l’importanza di mantenere viva la memoria di quei giorni, non solo attraverso i fatti e le testimonianze, ma anche mediante l’arte, la cultura e la voce di chi ha sentito quella tragedia come parte della propria storia.