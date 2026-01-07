COMUNE DI FISCIANO. IL SINDACO VINCENZO SESSA: “NUOVO FINANZIAMENTO DA FONDI PNRR”

Redazione Agenda Politicadai Comuni
“Con grande soddisfazione annunciamo che il Comune di Fisciano ha ufficialmente ottenuto il finanziamento del bando “Risorse in Comune”, iniziativa del Dipartimento della Funzione Pubblica finanziata dal PNRR – NextGenerationEU, rivolta ai Comuni tra 5.000 e 25.000 abitanti.”
Lo annuncia il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa. 

Il progetto punta su tre pilastri fondamentali:
Innovazione tecnologica, per servizi più semplici e accessibili
Valorizzazione del capitale umano, con formazione e competenze sempre più qualificate
Riqualificazione degli ambienti di lavoro, più funzionali e accoglienti
Continuiamo a lavorare, insieme, per un Comune sempre più all’avanguardia.

