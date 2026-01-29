ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “SODDISFAZIONE PER RIFINANZIAMENTO DELLA METROPOLITANA DI SALERNO”

“Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Cipess di riassegnare 100 milioni di euro per il completamento della metropolitana di Salerno e di rifinanziare gli interventi per la sicurezza delle dighe del Cilento. Si tratta di un risultato di assoluto rilievo per il nostro territorio, che testimonia ancora una volta l’attenzione concreta del Governo e, in particolare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato dall’impegno costante del Sottosegretario Tullio Ferrante.”

Lo scrive, in una nota, il Consigliere Regionale di Forza Italia Roberto Celano.

Desidero esprimere, a nome di Forza Italia Salerno, un sincero plauso al Sottosegretario Ferrante per il lavoro serio e determinato portato avanti sin dall’inizio del suo mandato. Il completamento della metropolitana di Salerno rappresenta un’infrastruttura strategica per la città e per l’intera provincia: un’opera che ha pienamente senso solo se inserita in una visione moderna e integrata della mobilità, capace di collegare efficacemente il centro urbano con l’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento e, auspicabilmente, in prospettiva anche con il polo universitario.

Il collegamento metropolitano con lo scalo aeroportuale è infatti una condizione essenziale per garantire la piena funzionalità dell’aeroporto e per sostenere lo sviluppo economico, turistico e produttivo dell’intero territorio salernitano. Intermodalità, accessibilità e sostenibilità devono essere i pilastri su cui costruire la crescita della nostra provincia.

Di pari importanza è il rifinanziamento degli interventi per la messa in sicurezza delle dighe del Carmine e di San Giovanni Corrente, opere fondamentali per la tutela del territorio e delle comunità del Cilento, che confermano una visione attenta non solo alle grandi infrastrutture, ma anche alla sicurezza e alla manutenzione delle opere strategiche esistenti.

Forza Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, lavorando in sinergia con il Governo e con i rappresentanti istituzionali del territorio affinché Salerno e la sua provincia possano finalmente colmare il divario infrastrutturale e cogliere appieno le opportunità di sviluppo.