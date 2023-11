ROSARIO DANISI (CAMPANIA LIBERA): “IN PROVINCIA PER CONTINUARE LAVORO SU ARCHEOLOGIA E VIABILITA’ “

“Dopo due anni di impegno per il territorio, con importanti risultati ottenuti soprattutto per il mondo dell’Archeologia Turistica e della viabilità, mi trovo, grazie al sostegno di tanti amici, ad essere candidati per le prossime elezioni provinciali del 20 Dicembre.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale uscente Rosario Danisi di Campania Libera.

“Ancora una volta,” continua Danisi, “proprio come accaduto nel 2021, con il simbolo di Campania Libera, una lista civica che, da sempre, guarda con attenzione ai territori e non solo alle appartenenze partitiche. Sarà, ancora una volta, una campagna elettorale senza il voto popolare e non certo per colpa nostra: ci sarebbe piaciuto confrontarci con i cittadini, ma, con ogni probabilità, lo faremo tra poco. Intanto, il mio impegno per Nocera Superiore, per l’Agro, per tutta la Provincia di Salerno viene rinnovato con questa nuova avventura: grazie, sin d’ora, agli amici ed alle amiche che mi sosterranno il prossimo 20 Dicembre”