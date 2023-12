PROVINCIALI 2023. L’AUDIO DEL CANDIDATO AL CONSIGLIO: “FATEMI LE FOTO DELLA SCHEDA”

Inizia nel peggiore dei modi la campagna elettorale per le Provinciali del prossimo 20 Dicembre: da qualche ora, con insistenza, circola negli ambienti politici di Palazzo Sant’Agostino, la notizia di un audio, registrato nel corso di una riunione in un Comune della Provincia di Salerno, durante la quale un candidato alla carica di Consigliere Provinciale, avrebbe chiesto ai suoi colleghi non solo di votarlo, ma di provare il voto con una foto da inviare sul cellulare. Una notizia che, nei prossimi giorni, è destinata a creare polemiche e, soprattutto, tiene in allerta gli uffici elettorali della Provincia di Salerno che, proprio per evitare ulteriori veleni, potrebbe anche vietare di portare all’interno del seggio il cellulare.

