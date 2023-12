SALERNO. ANGELO CARAMANNO E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Con qualche piccola polemica all’interno della maggioranza (due assenti e due schede che non riportavano il suo nome), l’ex assessore all’ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale, dopo le dimissioni di Dario Loffredo, nominato assessore all’Urbanistica.

“Ho avuto l’onore ed il privilegio di essere eletto Presidente del Consiglio Comunale di Salerno.”

Lo scrive Angelo Caramanno.

“Sono emozionato e felice, dopo aver ricoperto i ruoli di Capogruppo Consiliare ed Assessore, mi accingo a ricoprire questa prestigiosa carica istituzionale. Farò del mio meglio per non deludere chi mi ha ritenuto idoneo interprete di tale incarico, chi mi ha indicato, chi mi ha votato, con convinzione o con qualche perplessità, e per convincere della bontà del percorso chi non mi ha scelto. Grazie a chi in momenti complicati mi e’ stato vicino. Cercherò di essere degno in terprete di tale ruolo nell’interesse dei Consiglieri, della città e dei cittadini. Buon lavoro a tutti”