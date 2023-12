PROVINCIALI 2023. GIOVANNI GUZZO (PD): “CON ORGOGLIO HO RACCOLTO SFIDA DELLA RICANDIDATURA”

“È ufficiale, sono candidato al Consiglio provinciale di Salerno nella lista del Partito Democratico per le prossime elezioni del 20 dicembre. In questi anni ho dato il massimo, sono stato presente sul territorio, ho ascoltato e provato a dare risposte concrete nonostante i pochi mezzi a disposizione della Provincia. Ora con orgoglio raccolgo la sfida della ricandidatura. Affronterò con grinta questa nuova campagna elettorale per proseguire nel cammino intrapreso e valorizzare il lavoro svolto finora e per responsabilità verso le comunità e gli amministratori con cui ho lavorato bene. Mi ricandido forte del mio bagaglio di esperienza, competenza e rapporti umani costruiti in questi anni.”

Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.

Confido nel sostegno dei sindaci e dei consiglieri comunali da cui ogni giorno ricevo attestati di stima e affetto. Non risparmierò sforzi per contribuire alla vittoria del Pd e del centrosinistra.