BARONISSI, COMUNALI 2024. FRATELLI D’ITALIA PRESENTA LA CANDIDATURA DI TONY SINISCALCO

Si terrà, direttamente, nella sede provinciale di Fratelli d’Italia a Via Roma, a Salerno, la presentazione ufficiale della candidatura alla carica di Sindaco di Baronissi di Tony Siniscalco. L’appuntamento è per lunedi’ 4 Dicembre con tutti i dirigenti provinciali in campo per sostenere la corsa di Siniscalco verso la carica di primo cittadino del comune della Valle dell’Irno.

All’incontro prenderanno parte

Dott. Nicola PRUDENTE

Coordinatore “Valle dell’Irno”

Dott. Italo Giuseppe CIRIELLI

Responsabile Prov. Enti Locali

On. Alberico GAMBINO

Commissario Provinciale

Dott. Giuseppe FABBRICATORE

Vice Commissario Regionale

Cons. Carmine AMATO

Consigliere Provinciale

On. Nunzio CARPENTIERI

Consigliere Regionale

On. Imma VIETRI

Deputato della Repubblica

Sen. Antonio IANNONE

Coordinatore Regionale

conclude:

Dott. Antonio SINISCALCO

Candidato Sindaco Baronissi