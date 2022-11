SALERNO. CELANO (FI) E VENTURA (FDI) CHIEDONO CHIARIMENTI SU SPESE PER PISCINA VITALE

Dopo i casi che si sono succeduti nelle ultime settimane – dalla legionella allo stop al riscaldamento dell’acqua -. i consiglieri comunali di Salerno Roberto Celano (Forza Italia) e Mimmo Ventura (Fratelli d’Italia), con una nota indirizzata al Sindaco chiedono di conoscere l’entità delle spese sostenute dall’amministrazione comunale per la gestione della struttura sportiva.

“La presente” scrivono nella nota Celano e Ventura ” per chiedere alle S.V. di conoscere l’importo impegnato, dal 01/01/2021 ad oggi, per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (pitturazione, impianto elettrico, caldaia e impianto di riscaldamento ed ogni altro intervento), per le piscine comunali (ripartito per piscina).

Si chiede, altresì, di avere copia delle fatture dei suddetti interventi, emesse dalle ditte appaltatrici con l’indicazione dei giorni in cui gli interventi sono stati effettuati.”