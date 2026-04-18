SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI PER A TESTA ALTA CON DE LUCA SINDACO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Anche la Lista A Testa Alta, già presente alle ultime elezioni Regionali nella coalizione a sostegno di Roberto Fico, è pronta, a Salerno, in vista delle Comunali 2026. Ecco i nomi dei candidati

Paky Memoli

Alessandro Ferrara

Marcello Ferrante

Artuto Iannelli

Rosaria Striano

Pino Zullo

Salvatore Telese

Fabio Piccinino

Debora Quaranta

Pasquale Criscito

Matteo Voccia

Luca Giannattasio

Sara Costante

Nicola Pastore

Saturnino Mulinaro

Loredana Gasparri

Pina Esposito

Chicca Ingenito

Felice Santoro

Deborah Capuano

Chiara Di Napoli

Maria Pia Ferro

Gagliardi Annarita

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