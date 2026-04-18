SALERNO, COMUNALI 2026. ECCO LA LISTA DEI CANDIDATI PER A TESTA ALTA CON DE LUCA SINDACO

Anche la Lista A Testa Alta, già presente alle ultime elezioni Regionali nella coalizione a sostegno di Roberto Fico, è pronta, a Salerno, in vista delle Comunali 2026. Ecco i nomi dei candidati
Paky Memoli
Alessandro Ferrara
Marcello Ferrante
Artuto Iannelli
Rosaria Striano
Pino Zullo
Salvatore Telese
Fabio Piccinino
Debora Quaranta
Pasquale Criscito
Matteo Voccia
Luca Giannattasio
Sara Costante
Nicola Pastore
Saturnino Mulinaro
Loredana Gasparri
Pina Esposito
Chicca Ingenito
Felice Santoro
Deborah Capuano
Chiara Di Napoli
Maria Pia Ferro
Gagliardi Annarita