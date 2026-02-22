SALERNO, COMUNALI 2026. L’ALTRO CENTRO SINISTRA STRINGE I TEMPI: SI PUNTA A CHIUDERE SUL CANDIDATO SINDACO

L’altro Centro Sinistra o, come meglio pare, il Campo Largo orfano del Partito Democratico e del Psi, oggi proverà a chiudere il cartello delle alleanze in vista delle elezioni Comunali di Salerno, in programma per il 24 e 25 Maggio. Fonti accreditate parlano di una riunione che suona come un ultimatum, per M5S, Sinistra Italiana, Azione, Oltre, Casa Riformista ed altri movimenti civici che, da qualche settimana, stanno interloquendo in vista dell’appuntamento elettorale. Si parte, a quanto pare, dal nome dell’ex Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, espressione dell’area moderata, pronto ad affrontare la sfida contro De Luca e contro le liste della sua coalizione ma, proprio nel corso della riunione, in programma per lunedi’ sera, non è da escludere qualche colpo di scena.

