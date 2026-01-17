SALERNO, COMUNALI 2026. VALIANTE, D’ALESSIO, MARI E CIOFFI I NOMI DELL’ALTRO CENTRO SINISTRA

L’altro centro sinistra di Salerno, quello dei Partiti, fatta eccezione per il PSI, è al lavoro per trovare un federatore, un nome che sia in grado di mettere d’accordo tutte le diverse anime, per arrivare con un progetto comune ed una proposta condivisa all’appuntamento con le elezioni Comunali di Salerno. I nomi ?
Si parte da quello dell’ex Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, candidato, alle ultime elezioni Regionali con la lista di Casa Riformista.
Ci sono, pero’, anche i nomi di due attuali parlamentari: Antonio D’Alessio (Azione) e Franco Mari (Alleanza Verdi Sinistra).
Il Movimento 5 Stelle, infine, è pronto a proporre il nome dell’ex sottosegretario Andrea Cioffi.