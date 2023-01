SALERNO E PELLEZZANO PRESENTANO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE

Lunedì 30 gennaio alle ore 10.00, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione del

PROGETTO PRINS – Progetti di Intervento Sociale, finanziato all’Ambito territoriale S5 (Comune di Salerno capofila) con risorse europee erogate dal PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) – ASSE 6 (REACT-EU) per un valore complessivo di euro 197.000,00.

Interverranno: il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola de Roberto, l’Assessore Politiche Sociali del Comune di Pellezzano Annalaura Villari, il Direttore dell’Ambito Territoriale S5, Giovanni Salerno, i rappresentanti degli Enti attuatori del Prins.

Il progetto è rivolto a persone in condizioni di povertà estrema o marginalità e ha l’obiettivo prioritario di potenziare l’erogazione e l’accesso ai servizi per i soggetti in difficoltà, anche e sopratutto, mediante l’organizzazione di una rete che consenta di operare sul territorio con un approccio integrato di assistenza agli utenti e garantire la fruizione di diritti costituzionalmente garantiti valorizzando la dignità delle persone.