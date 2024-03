SALERNO. FORZA ITALIA E FORZA ITALIA GIOVANI: “SCIA DI SARACINESCHE CHIUSE, COMMERCIO MERITA SOSTEGNO”

“Viviamo con grande preoccupazione le numerose chiusure e la forte recessione economica che sta coinvolgendo il capoluogo, il numero di saracinesche abbassate, spesso anche in corrispondenza di attività commerciali storiche che hanno dato lavoro a numerosissime famiglie, è un dato allarmante e che induce a doverose considerazioni circa il futuro commerciale di questa città: zone fiorenti come via Roma, che interessava principalmente la ristorazione e la movida notturna, o come il corso Vittorio Emanuele sono oggi il segno di un decadimento a cui, come cittadini, siamo tenuti ad opporci presentando quelle idee che l’amministrazione in vent’anni non ha saputo offrire.

I coordinamenti di Forza Italia e Forza Italia Giovani Salerno insieme con il gruppo consiliare di Forza Italia Salerno organizzeranno presto un primo incontro per ascoltare i rappresentanti delle categorie coinvolte e per iniziare un percorso che offra la nostra visione di un futuro fatto di benessere per i nostri concittadini che vivono di autoimpiego, di imprenditorialità.”

Lo dichiarano Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario di Forza Italia Giovani Campania e coordinatore provinciale di Salerno, Vincenzo Indelli, responsabile commercio per Forza Italia Salerno, e Roberto Celano, coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno e capogruppo per Forza Italia al Comune di Salerno.