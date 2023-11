I Giovani di Forza Italia, domenica mattina, a Salerno, nella Zona Orientale, hanno allestito un gazebo per illustrare ai cittadini del Comune capoluogo, le tante iniziative portate avanti negli ultimi mesi. Un appuntamento in Piazza prima dell’Open Day in programma per il prossimo 2 Dicembre, sempre a Salerno.

