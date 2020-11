SALERNO. LA PROPOSTA DI CAMMAROTA: “I FONDI DEL CAPODANNO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'”

“I fondi previsti per la festa del Capodanno in piazza dovranno essere impegnati in buoni acquisto per le famiglie salernitane da spendere esclusivamente nei negozi della città di Salerno”.

E’ questa la proposta dell’avv. Antonio Cammarota, capogruppo al Comune de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza, il quale dichiara che “in tempi brevissimi, sulla scorta dell’esperienza per i buoni covid, può farsi un bando pubblico e quindi una graduatoria in base al reddito sulla quale distribuire dei bonus a ciascun nucleo familiare da spendere solo nei negozi salernitani di qualunque genere”.

“Potrebbero coprirsi fino a duemila famiglie”, incalza Cammarota, “con procedure snelle e semplificate e con la notifica del beneficio con un messaggio certificato sul cellulare e un codice di controllo per il commerciante, ovvero procedere come per i buoni spesa con dei ticket veri e propri, difendendo le famiglie e alimentando i consumi, dando forza all’economia di Salerno”