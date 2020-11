JOB IN CAMPUS AD UNISA DAL 25 AL 27 NOVEMBRE: ECCO IL PROGRAMMA

Giunge quest’anno alla sua VI edizione l’evento dedicato al Placement di Ateneo “JOB IN CAMPUS 2020 / DIGITAL EDITION“, in programma dal 25 al 27 novembre in modalità a distanza.

“Ripensare il lavoro ai tempi della pandemia. Opportunità e Sfide” è il tema intorno al quale si svilupperà l’intera manifestazione, promossa ogni anno dall’Università di Salerno con il suo Servizio Placement per studenti, laureandi e neolaureati dell’Ateneo.

La pandemia ha accelerato i processi di trasformazione in tutti i settori lavorativi e occupazionali. A queste rapide e inattese dinamiche, l’Ateneo ha inteso rispondere offrendo agli studenti la possibilità di affrontare in maniera consapevole e organizzata le evoluzioni connesse ai nuovi ambiti e profili professionali emergenti in seguito a questo evento epocale di dimensioni ed effetti globali.

L’Università di Salerno accompagna i suoi iscritti lungo l’intero percorso universitario, garantendo continuo supporto ed orientamento fino al primo approccio con il mondo del lavoro. Il servizio di Placement universitario ha il compito di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, orientando le scelte professionali, favorendo i primi contatti con le aziende e assistendo aziende ed enti pubblici nella ricerca e selezione di studenti e neolaureati.

Job in Campus 2020 rappresenta proprio questo: un’occasione concreta di incontro tra studenti e aziende. L’edizione di quest’anno occuperà uno spazio digitale e reticolare all’interno del quale si confronteranno Università, Istituzioni e Imprese con l’obiettivo di accompagnare l’inserimento nel mondo del lavoro dei nostri studenti e laureati e promuovere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro tramite il contatto diretto.

Da un lato i responsabili di aziende locali e nazionali incontreranno i laureati e i laureandi dell’Ateneo per illustrare le opportunità di ingresso e le modalità di selezione, informare sui profili professionali ricercati, ricevere e analizzare i curricula ed effettuare un primo colloquio conoscitivo ai fini di un inserimento lavorativo. Dall’altro gli studenti dell’Ateneo avranno la possibilità di prenotare il proprio incontro, presentare il profilo curriculare e conoscere la vetrina delle offerte di loro a disposizione.

Anche il Rettore Vincenzo Loia ha voluto salutare gli studenti e le aziende protagonisti di JOB IN CAMPUS 2020 e dare il suo saluto inaugurale alla manifestazione