SALERNO. OLTRE, DAVVERO VERDI E PEZZI DI CENTRO DESTRA SI RIUNISCONO PER TEDESCO

L’appuntamento è per la serata di domani, all’interno di un comitato privato di un candidato al consiglio comunale, per mettere insieme tutte le parti politiche che hanno deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Michele Tedesco. Dal gruppo Oltre a quello dei Davvero Verdi per finire ad alcuni esponenti del centro destra (tra cui UDC, Cambiamo! e Forza Italia): l’obiettivo dell’incontro è anche quello di stringere i tempi sulla presentazione ufficiale della candidatura di Michele Tedesco, evitare ulteriori rinvii e giocare d’anticipo rispetto ad alcune scelte che potrebbero richiedere, da oggi, almeno un mese.

Share on: WhatsApp