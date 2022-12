SALERNO. PINO BICCHIELLI (NM): “SALVA COMUNI, SALERNO E’ ORAMAI IN PREDISSESTO”

“Il patto Salva Comuni altro non è che l’ennesimo tentativo – anche ben riuscito purtroppo – di mettere in difficoltà la comunità salernitana, con aumenti esponenziali nonostante le vane rassicurazioni dell’assessore al Bilancio”. Lo ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, dopo l’approvazione della bozza relativa al cosiddetto patto Salva Comuni tra l’amministrazione comunale e la presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Ciò che emerge sono le difficoltà che vivranno i salernitani per i prossimi anni per una manovra che poteva essere evitata – ha aggiunto il deputato salernitano – il comune di Salerno è in pre dissesto e ora è innegabile, avrebbero potuto e dovuto ammetterlo fin dall’inizio senza grandi proclami. È l’ennesimo certificato fallimento di un’amministrazione di centro-sinistra ormai giunta al capolinea. Dobbiamo ricordare che Salerno registra oggi la Tari più alta d’Italia con un servizio pari a zero dato le strade sono sporche, ci sono rifiuti ovunque e “di artista” ci sono solo le discariche a cielo aperto”.