SALERNO. ROBERTO CELANO: “COMMISSIONE TRASPARENZA SU CASO LAVORI PIAZZA CAVOUR”

Con una lettera indirizzata al Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano chiede che il caso della rescissione contrattuale, avviata dall’amministrazione nei confronti della società concessionaria, venga trattato con grande attenzione da parte dell’organo di controllo.

“Leggo con stupore ” scrive Roberto Celano, ” che il Comune di Salerno starebbe avviando l’iter amministrativo e legale finalizzato alla risoluzione, per inadempienza del concessionario, della convenzione per la progettazione, esecuzione e gestione dell’intervento di “sistemazione piazza e realizzazione parcheggi in Piazza Cavour”. Sembrerebbe che vi siano stati tentativi non andati a buon fine per

rinvenire una soluzione adeguata, al fine di consentire la costruzione dei box sotterranei. L’Amministrazione avrebbe, dunque, deciso di adire le vie legali per inadempienza del Concessionario. Si rammenta che, in realtà, non tutta l’area destinata all’edificazione dei box auto è attualmente di proprietà del Comune di Salerno e che, per questo motivo, lo scrivente ha, in più circostanze, manifestato perplessità sulle modalità con cui si è appaltata l’opera e consentito l’avvio dei lavori, disponendo l’Ente solo di una concessione temporanea sull’area del demanio su cui insistono i binari. Si rammenta, infatti, che ad oggi il Comune non è ancora riuscita ad acquistare da RFI (che, invero, ritiene di vantare milioni di euro di crediti nei confronti del Comune mai contabilizzati nel bilancio dell’Ente) la proprietà dell’area su cui insistono i binari. Il contenzioso potrebbe essere, dunque, di lunga durata e non consentire neppure il ripristino immediato dell’area, con grave nocumento per l’immagine della città. La vertenza, inoltre, non appare neppure facilmente risolvibile a favore del Comune per le motivazioni innanzi esposte che potrebbero essere addotte dal concessionario quale causa che avrebbe indotto a ritardare i lavori. Nonostante le rassicurazioni fornite per anni dall’Amministrazione in risposta alle varie

interrogazioni e note prodotte, la situazione appare, dunque, molto preoccupante e potrebbe avere conseguenze devastanti anche sui conti già precari del Comune in caso di soccombenza nel giudizio. E’ il caso, dunque, di valutare eventuali responsabilità affinché la città non paghi ancora per la manifesta incapacità di un’Amministrazione che sta producendo danni inenarrabili. Per tale motivo si richiede la convocazione di un’adunanza della Commissione Trasparenza, calendarizzando l’audizione del dirigente competente e dell’Assessore al ramo. “