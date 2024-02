SAN MARZANO SUL SARNO. IL MOVIMENTO 5 STELLE ANNUNCIA LA CANDIDATURA A SINDACO

” Molto partecipata è stata la prima assemblea ufficiale degli iscritti al GT di San Marzano sul Sarno, che ha eletto a grande maggioranza Rosa Silurino quale Rappresentante del Gruppo territoriale. Con la costituzione di questo gruppo, l’opera di riorganizzazione del Movimento 5 Stelle su scala provinciale ha compiuto un ulteriore passo avanti importante. Questo è il decimo Gruppo Territoriale che si costituisce in provincia di Salerno. Abbiamo più di mille persone iscritte ai Gruppi Territoriali, stiamo creando una rete veramente importante che ci consente un forte radicamento sui territori. Sarà un lavoro di squadra, che abbiamo già avviato da qualche mese e che ci permetterà di essere più forti e di dare maggiore voce ai territori. Da oggi il Movimento 5 Stelle a San Marzano sarà più intraprendente, organizzato e presente sul territorio, per difendere i nostri principi e proporre idee concrete che possano incidere positivamente sulla vita dei nostri concittadini. Il Movimento 5 Stelle vuole continuare a interessarsi dei problemi dei territori e trasformare la simpatia che suscita in cittadinanza attiva per coinvolgere i cittadini e nella ricerca delle soluzioni ai problemi delle nostre città”, ha dichiarato Virginia Villani, Coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno.

“Per le prossime elezioni amministrative costruiremo un progetto per San Marzano sul Sarno insieme a tutti coloro che hanno a cuore la città, partendo dalle periferie, dai giovani e dai cittadini che non sono ascoltati. La figura del Rappresentante del Gruppo si inserisce in una nuova organizzazione che ha una forte vocazione territoriale, civica e di apertura ai progetti e alle proposte dei cittadini. Il nostro è un gruppo aperto a tutti, noi rappresentiamo l’unico e concreto progetto civico per la città, lasciamo agli altri i programmi copia-incolla e le finte correnti civiche che, insieme ai partiti di lungo corso, nascondono la mano dei soliti noti in corsa per l’ambita poltrona nei palazzi. Mentre gli altri pensano solo ai nomi per le poltrone, noi pensiamo a San Marzano”, ha concluso alla presenza dell’assemblea elettiva. Ringrazio la coordinatrice provinciale di Salerno, Virginia Villani, per l’impegno profuso nella costituzione dei gruppi territoriali e la comunità del Movimento 5 Stelle” ha affermato Rosa Silurino, neoeletta Rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle a San Marzano sul Sarno.