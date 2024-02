DE LUCA CHIAMA STR… GIORGIA MELONI. IANNONE (FDI): “INTERDETTO PER INDEGNITA’ DALLE ISTITUZIONI”

“Da tempo De Luca ha superato il segno ma giungere a dare epiteti al Presidente del Consiglio e’ inaccettabile. Deve essere interdetto dalle Istituzioni per indegnità, questa modalità del cafone permanente non è tollerabile. La Schlein prenda definitivamente le distanze. Ecco Sindaci ed Anci a cosa hanno partecipato, una giornata che fa disonore anche a loro che sono andati a fargli da fiancheggiatori.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

