SALERNO. UNA DONNA DAL CONSIGLIO ALLE REGIONALI CON VINCENZO DE LUCA

Ci sarebbe, come circola da qualche ora, anche il nome di una consigliera comunale di Salerno, espressione della maggioranza, all’interno dei papabili candidati alle prossime regionali nella coalizione che dovrebbe sostenere la candidatura dell’attuale Governatore della Campania Vincenzo De Luca. Negli ambienti della maggioranza del sindaco Vincenzo Napoli, da mesi, si parlava con insistenza di una candidatura “rosa”, in grado di mettere insieme un importante gruppo di consiglieri comunali. La proposta pare che sia divenuta concreta e nelle prossime giornate ci potrebbe essere anche una prima uscita pubblica per la futura candidata al consiglio regionale che, pare, giocherà la partita fino in fondo, non solo per spirito di squadra.

