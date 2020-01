ALDO PATRICIELLO AL LAVORO PER CALDORO TRA MONTORO E MERCATO SAN SEVERINO

L’europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello, nelle ultime settimane, è molto attivo, al fianco di Stefano Caldoro, per definire alcune candidature provenienti dai territori della Provincia di Salerno e di Avellino. Patriciello, da sempre molto vicino al candidato alla Presidenza della Regione Campania per il centro destra, sta per definire a Montoro la candidatura del dirigente sanitario Antonello Cerrato, ma il suo lavoro riguarda anche la Provincia di Salerno ed in modo particolare il comune di Mercato San Severino dove l’eurodeputato azzurro è ad un passo dalla chiusura ufficiale per una candidatura in rosa, una donna molto vicina all’attuale amministrazione comunale del Sindaco Antonio Somma.

Share on: WhatsApp