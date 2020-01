PAGANI. PARTITI E CIVICI VERSO SALVATORE BOTTONE PER LE COMUNALI 2020

Le recenti vicende politico-amministrative, con il ritorno al voto anticipato rispetto alla scadenza naturale ed una serie di profonde spaccature negli ambienti del centro destra, stanno facendo risalire le quotazioni di una possibile nuova candidatura a sindaco di Pagani per Salvatore Bottone. Contatti e riunioni, proprio in queste ore, si susseguono nella città di Sant’Alfonso e vanno nella direzione di una richiesta condivisa, da parte dei partiti del centro sinistra e di numerosi schieramenti civici, per una candidatura a sindaco di Salvatore Bottone, primo cittadino di Pagani dal 2014 al 2019, oggi indicato dal Partito Socialista Italiano come candidato alle prossime elezioni regionali per il vasto territorio dell’Agro Nocerino Sarnese. Le prossime ore potrebbero già portare ad una svolta nella vicenda elettorale del Comune di Pagani dove, in attesa di conoscere l’esito finale della consiliatura, un fatto pare certo: si voterà a Maggio del 2020.

Share on: WhatsApp