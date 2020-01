CAMPANIA LIBERA. SAVASTANO ED UNA DONNA NELLA LISTA DI NELLO FIORE ?

L’attuale assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Nino Savastano, da tempo indicato come sicuro candidato alle prossime elezioni Regionali di Maggio 2020, potrebbe lasciare la lista De Luca Presidente per approdare all’interno di Campania Libera, insieme ad una donna. Una scelta che potrebbe creare qualche malumore da parte del “patron” di Campania Libera Nello Fiore che, nelle ultime settimane, incontra notevoli difficoltà per ottenere adesioni al progetto politico e, di conseguenza, accettazioni di candidatura. Le prossime settimane saranno decisive anche perchè entro la fine del mese di Gennaio 2020 è annunciata una assemblea plenaria all’interno della sede del Partito Democratico di Salerno per affrontare il nodo candidature.

Share on: WhatsApp