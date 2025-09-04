SALTA IL TAVOLO DEL CENTRO DESTRA. I TEMPI SI ALLUNGANO, NOME A FINE MESE ?

Aspettiamo cosa accadrà nelle Marche prima di decidere il nome del candidato Presidente in Campania: qualcuno, pare, tra i dirigenti nazionali del Centro Destra, che abbia pronunciato questa frase. E, la prima conferma, è arrivata nella serata di ieri: il previsto tavolo del centro destra nazionale per la scelta dei candidati in Veneto, Puglia e Campania è saltato. Ufficialmente per la indisponibilità del leader della Lega Matteo Salvini ma, forse, perchè i partiti del Centro Destra non hanno ancora le idee chiare. Intanto, inizia a serpeggiare nervosismo tra i candidati al Consiglio Regionale della coalizione di centro destra, preoccupati da una campagna elettorale che stenta a decollare, infastiditi, per alcuni aspetti, anche dall’atteggiamento poco rispettoso dei vertici nazionali dei partiti di FDI, Forza Italia e Lega nei confronti del territorio della Regione Campania. Il rischio è quello di spegnere il piccolo fuoco dell’entusiasmo, ma anche quello di perdere pezzi, convinti dal centro sinistra piuttosto che dalla indecisione del centro destra.

Share on: WhatsApp