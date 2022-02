SALVINI POSITIVO AL COVID, C’E’ ANCHE EVA AVOSSA TRA I PARLAMENTARI BLOCCATI A MONTECITORIO

Il Senatore Matteo Salvini, segretario Nazionale della Lega, trovato positivo al tampone molecolare prima di entrare a Montecitorio per il Giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma, insieme a Salvini anche altri parlamentari, solo oggi, hanno scoperto di essere positivi al Covid. Tra questi anche la parlamentare salernitana del Pd Eva Avossa, insieme ad altri 5 esponenti del Partito Democratico, che non hanno potuto partecipare alla cerimonia che si è tenuta alla Camera dei Deputati. I controlli obbligatori con tampone molecolare erano stati disposti dagli Uffici di Presidente di Camera e Senato per consentire la partecipazione in sicurezza a tutti i parlamentari, senza alcuna limitazione numerica in aula.

