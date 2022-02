SAN MARZANO SUL SARNO. LO SFOGO DEL SINDACO ZUOTTOLO CONTRO L’OPPOSIZIONE

Invitiamo la minoranza ad una collaborazione, non alle perdite di tempo con messaggi fuorvianti, fake news sui social network o interrogazioni futili in consiglio comunale, al solo fine di paralizzare l’attività dei dirigenti, che devono invece lavorare – specialmente in un momento delicato come questo dei Pnrr – ai progetti ed ai finanziamenti ai quali candidare il Comune…ed invitiamo pubblicamente i cittadini a seguire unicamente le comunicazioni attraverso i canali ufficiali del sindaco o accesso agli atti pubblici del Comune”, ha detto la sindaca a margine del consiglio comunale tenutosi giovedì.

Sempre in assise, è stato presentato da parte dell’assessore Andrea Oliva un importante progetto: la realizzazione di un’isola ecologica, la prima che si avrebbe sul territorio del Comune.

E, proprio durante l’udienza consiliare si è verificato quanto denunciato dalla sindaca: dopo un intervento dell’assessore Calabrese, la minoranza ha stravolto puntualmente quanto appena dichiarato.

Difatti subito la sindaca, dopo aver chiesto la parola, ha spiegato il senso dell’intero consiglio comunale. “Basta con questo modo subdolo e falso di fare politica, basta confusione per i cittadini con fake news montate ad arte sui social o di storture della realtà solo per generare confusione o travisamenti dei fatti”, ha concluso la Zuottolo.