PD AVELLINO. VERSO LA PACE INTERNA SUL NOME DI NELLO PIZZA COME SEGRETARIO PROVINCIALE

Dopo lo scandalo tessere on line ed al termine di un lungo rinvio, il Partito Democratico della Provincia di Avellino si avvia a ritrovare una pace interna ed entro il 19 Febbraio tutte le componenti si potrebbero ritrovare intorno al nome di Nello Pizza, come candidato unico alla Segreteria Provinciale. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, l’Assemblea degli iscritti sarà convocata entro il prossimo 15 Marzo, per una formale proclamazione del Segretario e dei 60 nomi che andranno a comporre l’assemblea provinciale del Partito Democratico di Avellino.

