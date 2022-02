LE CONCESSIONI BALNEARI ARRIVANO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI, RINVIO PER CARO BOLLETTE

Il Governo è al lavoro per tenere mercoledì 15 febbraio un Consiglio dei Ministri per discutere delle misure in materia di concessioni balneari e non degli interventi contro il rincaro delle bollette. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi.

Restano, dunque, ancora senza una risposta gli appelli giunti da diverse forze politiche al Presidente del Consiglio per procedere, in tempi rapidi, ad emanare un provvedimento per sostenere famiglie ed imprese alle prese con l’esorbitante aumento dei costi per le bollette energetiche di gas e luce.