SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE PRESENTA IL PROGRAMMA NATALIZIO 2023

“Ecco il programma natalizio, che abbiamo anche condiviso con le associazioni che hanno proposto iniziative in occasione delle prossime festivita’ natalizie.”

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Concerti in Chiesa, animazione per bambini, iniziative di solidatieta’, tombolate e poi una bellissima serata musicale dal titolo “UN NATALE DA CANTARE” con artisti di livello nazionale come MAX CORFINI, FRANCESCA ALOTTA ed ERMINIO SINNI. Giovedi 21 Dicembre, dunque, una serata di #spettacolo e #musica che fara’ da cornice a questo bellissimo cartellone natalizio per il quale ringrazio di cuore l’ Assessore agli Eventi e Spettacoli Enzo Ferrante e per la collaborazione l’ Assessore alla Cultura Raffaella Zuottolo. Partecipate tutti alle varie iniziative…..!!!