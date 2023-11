GIUSEPPE CONTE A NAPOLI OSPITE DEL COMUNE PER EVENTO SU VIOLENZA DI GENERE

Torna a Napoli Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ospite del Comune per un evento dedicato alla violenza di genere. Una presenza, quella di Giuseppe Conte, che riapre, ancora una volta, il dibattito sulla questione del terzo mandato per il Presidente De Luca. Ci sarà anche l’occasione per affrontare il tema del Campo Largo, quello che, proprio al Comune di Napoli, ha consentito a Gaetano Manfredi una vittoria facile, al primo turno. Intanto, in Campania, si va completando l’organizzazione territorio del Movimento 5 Stelle.

Acerra, Castellammare di Stabia, San Giorgio a Cremano e Sorrento sono ufficialmente gruppi territoriali del M5S. Lo annuncia il Coordinatore Regionale del M5S Salvatore Micillo.

In bocca al lupo ad Armando Petrella, Enzo Amato, Rosanna Tremante e Rosario Lotito che rappresenteranno degnamente il proprio gruppo.

Abbiamo superato da tempo i mille e più iscritti ai gruppi Territoriali in Campania, 25 gruppi già attivi e altri si formeranno entro la fine dell’anno.