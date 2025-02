Raffaele Pisacane (Fdi): “La Campania ha bisogno di medici e non di nuovi Ospedali”. Il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, all’indomani delle presentazioni da parte di De Luca di nuovi interventi di edilizia sanitaria in Campania, evidenzia come le emergenze vere e le criticità del sistema regionale non vengono, davvero, affrontate.

