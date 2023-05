SARNO, COMUNALI 2024. FORZA ITALIA CHIEDE AGLI ALLETATI SPAZIO PER LA CANDIDATURA A SINDACO

“Risulta impossibile ignorare il dato elettorale che, ha visto impegnati i paesi limitrofi e non, nell’elezione dei Sindaci e delle Amministrazioni comunali, onde evidenziare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il partito di Forza Italia, si pone a tutt’oggi come forza politica capace di “trascinare” la coalizione del centro destra alla vittoria elettorale. In numerosi paesi della Campania il Partito di Forza Italia si conferma primo partito del Centrodestra. Basti guardare il dato elettorale del Comune di Scafati dove, il candidato Sindaco di Forza Italia, ha finora registrato una notevole percentuale di voti; tale esperienza condivisa con la lega e liste civiche hanno consentito al candidato di F.I di pervenire al ballottaggio con ampio margine di vantaggio rispetto ad altri candidati.”

Lo scrive Giuseppe Agovino, esponente di Forza Italia a Sarno.

Forza Italia a Sarno a partire dalla dirigenza del partito, dai consiglieri comunali e da tutto il popolo di Forza Italia, rappresenta l’ottimo “stato di salute” in cui versa il Partito.

Pertanto, Forza Italia, concordemente lancia forte l’invito a tutti i gruppi, politici e non politici, per realizzare con loro incontri e confronti sulla possibilità di trovare la convergenza, al fine di dare vita ad un percorso unitario, chiedendo loro riflessioni, proposte concrete e critiche per condividere impegni e responsabilità nei confronti della cittadinanza tutta.

Con l’ambizione che, Sarno torni ad essere il Comune Capofila e traino dell’intero territorio dell’Agro Sarnese-Nocerino.

Si preannuncia che a breve sarà convocata un’assemblea degli iscritti e simpatizzanti di Forza Italia e di quanti intendano partecipare per mettere in campo idee e progetti da attuarsi, non in modo sporadico, bensì attraverso una programmazione costante ed oculata.