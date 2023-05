SOLOFRA. ANTONELLO D’URSO: “AMMINISTRAZIONE LENTO FARE PREOCCUPATA SOLO DA CONSULENZE ESTERNE”

“L’amministrazione comunale del Lento Fare del sindaco Pro-Tempore di Solofra si trasforma nell’amministrazione comunale del Fare Lento ma, sempre, con un occhio rivolto alla elargizione di consulente professionali esterne che penalizzano il territorio e mortificano le importanti professionalità esistenti all’interno della macchina amministrativa del nostro Comune . Anche nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale ho chiesto chiarimenti agli esponenti della maggioranza circa la scelta di affidare all’esterno, con contratti di consulenza, le attività per lo studio sulla nascita del Museo della Città di Solofra, sulla valutazione di alcuni aspetti del bilancio di previsione e su altre vicende della vita amministrativa della nostra città. ”

E’ quanto dichiara il Consigliere Comunale di Solofra Libera Antonello D’Urso.

La risposta, come al solito, è stata evasiva e vaga, senza entrare nel merito di una questione che, noi di Solofra Libera, riteniamo fondamentale: la valorizzazione delle risorse interne agli Uffici Comunali, il collegamento forte con il territorio dove esistono giovani professionalità che possono essere messe al servizio della cosa pubblica. Intanto l’amministrazione comunale del Sindaco Pro Tempore, sorda rispetto agli appelli che giungono dalle diverse frazioni di Solofra, continua ad amministrare in maniera approssimativa, preoccupata piu’ dalle risposte da dare fuori dai confini comunali che dalle emergenze che attanagliano la nostra comunità. Noi, a differenza di altri, viviamo quotidianamente la realtà di Solofra, ne conosciamo i problemi, le difficoltà ma anche le speranze per un futuro migliore. Qualcun altro, probabilmente, vive altrove.