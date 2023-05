SIANO. IL CASO DEI FONDI ALLE ASSOCIAZIONI FINISCE IN CONSIGLIO COMUNALE

“Nella giornata odierna ho presentato un’interrogazione a risposta immediata da discutere nel prossimo consiglio comunale del 25 maggio 2023. A documentazione ricevuta dagli Uffici Comunali nei mesi scorsi risultano mancanti alcuni atti richiesti come la concessione del patrocinio del Comune di Siano per alcune manifestazioni (nonostante il logo del Comune fosse presente sulle locandine), i bilanci dell’Associazione (come previsto dal protocollo d’intesa) ed altro ancora.”

Lo annuncia il consigliere comunale di opposizione Roberto Masi.

Con la presente interrogazione chiediamo di conoscere se questi atti esistono o se l’Associazione, come sembra, ha agito senza autorizzazione del Comune utilizzando impropriamente anche il logo istituzionale dell’Ente.

Inoltre si chiede di conoscere se il progetto della Casa nel Bosco avrà seguito oppure trascorse le elezioni ( dove l’Associazione ha espresso una propria candidata) è destinato a morire.