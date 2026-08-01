SONDAGGI SPIN FACTOR: FRATELLI D’ITALIA RESTA PRIMO PARTITO, POI IL PD ED IL MOVIMENTO 5 STELLE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Fratelli d’Italia si conferma saldamente primo partito con il 27,1% delle intenzioni di voto degli italiani, mantenendo un vantaggio di oltre cinque punti e mezzo sul Partito Democratico, stabile al 21,5%. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 13,2%, consolidando la terza posizione. A seguire tre partiti di area centrodestra in poco più di un punto percentuale: Forza Italia, in lieve calo, al 7,9%, Lega stabile al 7% e Futuro Nazionale, in crescita, al 6,8%. Sarà interessante capire di qui alle prossime settimane come evolverà questo quadro. E’ poi la volta di Alleanza Verdi e Sinistra al 6,1%, Azione al 2,8%, Italia Viva al 2,4% e Partito Liberaldemocratico all’1,6%. Il restante 3,6% si distribuisce tra le altre formazioni. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Human Index, l’esclusivo e innovativo indice di convergenza tra le rilevazioni demoscopiche e il sentiment social, realizzato da Spin Factor, società leader nell’analisi dei dati e nella strategia politica e istituzionale, attraverso Human, la propria piattaforma di social listening AI driven, in collaborazione con Emg Different.

Related Posts

Agosto 1, 2026

FORZA ITALIA CAMPANIA. FULVIO MARTUSCIELLO PRESENTA IL CONGRESSO REGIONALE DEL PARTITO

Agosto 1, 2026

CLASSIFICHE SPIN FACTOR. GIORGIA MELONI DA 48 MESI PRIMA TRA I LEADER POLITICI ITALIANI

Luglio 31, 2026

MARCO RIZZO LASCIA L’INCARICO DI COORDINATORE NAZIONALE DI DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE