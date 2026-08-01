FORZA ITALIA CAMPANIA. FULVIO MARTUSCIELLO PRESENTA IL CONGRESSO REGIONALE DEL PARTITO

Si terrà giovedì 6 agosto, alle ore 15.30, nella sede regionale di Forza Italia Campania, la conferenza stampa di presentazione del congresso regionale del partito, in programma il 9 settembre, che si svolgerà all’insegna del tema ‘Un nuovo inizio’. Ad aprire i lavori, si legge in una nota, sarà il segretario regionale di Forza Italia Campania, Fulvio Martusciello, che illustrerà il percorso congressuale e gli obiettivi della nuova fase organizzativa del partito.

Interverranno i vicesegretari regionali Pasquale Perrone Filardi, Gianfranco Librandi e Franco Cascone, la segretaria regionale di Azzurro Donna Carla Ciccarelli, il segretario regionale dei Giovani di Forza Italia Gianfranco Succoio, il segretario regionale di Forza Italia Seniores Fortunato Palumbo, il commissario provinciale di Caserta Amelia Forte, il segretario provinciale di Avellino Angelo D’Agostino, il segretario provinciale di Salerno Roberto Celano, la segretaria cittadina di Napoli Iris Savastano, il segretario provinciale di Benevento Francesco Maria Rubano, il segretario provinciale di Napoli Francesco Silvestro e il responsabile nazionale Adesioni Tullio Ferrante. Saranno inoltre presenti tutti i consiglieri regionali di Forza Italia Campania. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati il programma e le modalità organizzative del congresso regionale del 9 settembre, insieme alle linee politiche che accompagneranno la nuova fase di Forza Italia Campania.