ANTONIO IANNONE (FDI): “INFRASTRUTTURE, ALTRI 3 MILIONI DI EURO PER I COMUNI DELLA CAMPANIA”

“Il Governo Meloni continua a mantenere gli impegni assunti nei confronti dei territori, con particolare attenzione ai piccoli Comuni che per troppo tempo sono stati considerati marginali nelle politiche infrastrutturali.” Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Antonio Iannone, annunciando la firma del Decreto MIT n. 71 del 31 luglio 2026, che dispone lo scorrimento della graduatoria del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni.

“Con questo provvedimento vengono finanziati altri 292 interventi su tutto il territorio nazionale, per un investimento complessivo di 40 milioni di euro. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione della volontà del Governo Meloni di garantire maggiore sicurezza, migliore accessibilità e una più efficace manutenzione della rete viaria locale. Per la Campania – evidenzia Iannone – il decreto assegna risorse a 23 piccoli Comuni, per un totale di 3.260.000 euro, che consentiranno di realizzare interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali. I Comuni beneficiari sono: Cerreto Sannita (150.000 euro), Castelnuovo Cilento (150.000 euro), Puglianello (150.000 euro), Auletta (149.783,50 euro), San Michele di Serino (150.000 euro), Galluccio (150.000 euro), Salento (71.623,01 euro), Castel Campagnano (150.000 euro), Prata di Principato Ultra (150.000 euro), Moschiano (150.000 euro), Chianche (39.000 euro), Sassano (150.000 euro), Cuccaro Vetere (150.000 euro), Calvi (150.000 euro), Campora (149.995,84 euro), Paternopoli (150.000 euro), Mignano Monte Lungo (150.000 euro), Sturno (150.000 euro), Foiano di Val Fortore (150.000 euro), Pesco Sannita (149.597,65 euro), Sant’Arcangelo Trimonte (150.000 euro), Campolattaro (150.000 euro), Caselle in Pittari (150.000 euro). Grazie a questo ulteriore scorrimento della graduatoria, in meno di tre anni il Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni ha consentito di destinare 92,3 milioni di euro a favore di 715 Comuni italiani, confermando un’azione concreta e costante a sostegno delle comunità locali. Il nostro lavoro non si ferma qui. A breve sarà pubblicato anche il bando 2026 da 10 milioni di euro, destinato ai Comuni che non hanno ancora beneficiato del Fondo. Continuiamo a investire nella sicurezza delle infrastrutture e nella valorizzazione dei territori, perché anche i centri più piccoli devono poter contare su strade moderne, sicure ed efficienti” conclude Iannone.