IL SINDACO DI MONTECORVINO PUGLIANO ALESSANDRO CHIOLA ADERISCE AL PARTITO DEMOCRATICO

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Il Sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola, ha aderito ufficialmente al Partito Democratico della Provincia di Salerno. Ad annunciarlo il Segretario Provinciale del Pd di Salerno Giovanni Coscia.

“Cresce e si rafforza la comunità del Partito Democratico in provincia di Salerno. Diamo il benvenuto a Alessandro Chiola, sindaco di Montecorvino Pugliano, che sceglie di aderire ufficialmente al nostro partito, portando in squadra il suo prezioso bagaglio di esperienza amministrativa, radicamento sul territorio e passione civile.
L’ingresso di Alessandro suggella un percorso di condivisione politica importante, sancito insieme al segretario regionale del PD, Piero De Luca. Un momento che conferma la capacità del nostro partito di attrarre amministratori capaci, vicini ai cittadini e impegnati ogni giorno per la crescita delle comunità locali.
Avanti insieme, con determinazione, per dare risposte concrete ai nostri territori e costruire un’alternativa forte e progressista.

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