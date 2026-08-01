SALERNO. GABRIELE CASABURI (FI): “TEMPO SCADUTO, DE LUCA NON HA VOLUTO ROTTAMAZIONE CARTELLE”

“Il tempo massimo, purtroppo, è scaduto ed abbiamo avuto la conferma che il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca non vuole la rottamazione delle cartelle esattoriali, per sostenere famiglie ed imprese in difficoltà”. A dichiararlo è Gabriele Casaburi, Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Salerno.

“Il Comune di Salerno ha deciso di NON consentire ai cittadini di beneficiare della rottamazione delle cartelle, “continua il Consigliere Gabriele Casaburi “e la cosa che mi fa più arrabbiare è che, ad oggi, nessuno ha avuto neppure la dignità politica di spiegare ai salernitani il perché. Non regge la scusa politica. Non è una battaglia di destra contro sinistra: amministrazioni di centrosinistra, in Campania e altrove, hanno scelto di utilizzare questo strumento per dare respiro a famiglie, lavoratori e attività economiche. E allora, Sindaco De Luca, perché Salerno no? Perché ignorare una richiesta ufficiale avanzata da un Consigliere comunale? Ma soprattutto: perché ignorare i cittadini che avrebbero potuto beneficiare di questa opportunità? Il Comune preferisce pretendere fino all’ultimo euro? Bene. Allora ci dica per cosa servono questi soldi. Per quali servizi? Per quali opere?