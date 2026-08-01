FABRIZIO MARZANO (CONFAGRICOLTURA): “BUON LAVORO A NUOVO CDA ISTITUTO ZOOPROFILATTICO”

Redazione Agenda PoliticaEconomia

“Confagricoltura Campania esprime le più vive congratulazioni e rivolge i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, con un particolare augurio al Presidente Domenico Macrì e al Vicepresidente Corrado Pacelli.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per il sistema agroalimentare e zootecnico. Il suo impegno nella ricerca, nella prevenzione, nella sorveglianza epidemiologica e nel supporto tecnico-scientifico alle imprese agricole costituisce un elemento fondamentale per garantire qualità, competitività e sostenibilità alle produzioni del territorio”.

Lo dichiara in una nota Fabrizio Marzano, Presidente di Confagricoltura Campania.

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