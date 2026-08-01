ROBERTO FICO: “TERREMOTO CAMPI FLEGREI, NELLE PROSSIME ORE RIUNIONE STRAORDINARIA GIUNTA REGIONALE”

“In queste ore, insieme all’assessora alla Protezione civile Fiorella Zabatta e al vicepresidente Mario Casillo, siamo a Pozzuoli per seguire da vicino la situazione e stare accanto alle comunità colpite dalle scosse di bradisismo di ieri. Stiamo intervenendo su tutte le criticità emerse. In raccordo con le ASL Napoli 2 Nord e Napoli 1 si sta fornendo tutta l’assistenza e il supporto necessari alle persone. Abbiamo attivato gli spazi della residenza dell’Ospedale del Mare per accogliere chi ha lasciato la propria abitazione, spazi che si aggiungono a quelli del PalaTrincone. Stiamo inoltre mettendo a disposizione gli Ospedali di Comunità per garantire accoglienza e sostegno sul territorio”. Lo riferisce in una nota il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che aggiunge: “Stiamo lavorando anche per riaprire quanto prima il porto di Pozzuoli e restituire al più presto piena funzionalità a un’infrastruttura importante per la città. Nelle prossime ore convocheremo una Giunta straordinaria. Tra le misure che saranno adottate, lo stanziamento immediato di un milione di euro per anticipare il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) a chi ha dovuto lasciare la propria abitazione. Continuiamo a lavorare in stretto raccordo con il Governo, la Prefettura, i Comuni, la Protezione civile e tutte le autorità coinvolte. La priorità è non lasciare solo nessuno.”, chiude Fico.

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